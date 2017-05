Djokovic hoopt dat motivatieproblemen tot het verleden behoren

Djokovic bereikte afgelopen week bij het Masterstoernooi in Madrid de halve finale, wat voor de voormalig nummer één van de wereld zijn beste resultaat in lange tijd was.

"Na mijn zege op Roland Garros voelde ik voor het eerst in mijn loopbaan dat mijn motivatie wat minder was. Ik had tijd nodig om na te denken en het juiste gevoel op de baan terug te krijgen", zegt de 29-jarige Serviër op de website van de ATP.

"Ik heb het geluk dat ik vanaf het begin van mijn loopbaan altijd een stijgende lijn in mijn resultaten heb gehad. Ik heb zo lang een constant niveau gehaald. Na mijn winst op Roland Garros wist ik niet hoe ik me voelde. Ik had een nieuwe manier nodig om mezelf te motiveren."

Dat was ook te zien in zijn uitslagen, want zowel op Wimbledon, de Olympische Spelen als de US Open sneuvelde hij vroegtijdig. Dit seizoen begon hij met vroege nederlagen op de Australian Open en bij de toptoernooien van Indian Wells en Monte Carlo. Desondanks bezet Djokovic nog altijd de tweede plek op de ATP-ranking.

Vertrouwen

Zijn resultaat in Madrid geeft Djokovic in ieder geval vertrouwen met het oog op het verdedigen van zijn titel in Parijs. "Ik zie dit als het beste resultaat van mijn seizoen. Het laat zien dat ik weer op het juiste spoor zit en hopelijk is het een springplank naar meer. We zullen de komende periode zien of ik nog langer nodig heb."

Een van de zaken die Djokovic heeft veranderd, is dat hij met andere coaches in zee gaat. Eind vorig jaar beëindigde hij al de samenwerking met Boris Becker, waarna hij vorige week na meer dan tien jaar brak met zijn coach Marjan Vajda. Ook van zijn fysiotherapeut en fittnesscoach nam Djokovic afscheid.

Als het aan de Serviër ligt, keert hij rap terug aan de top van de ranking. "Als ik niet meer alles wil winnen en de nummer één van de wereld wil zijn, kan ik mijn racket namelijk beter opbergen."

Bovendien put hij juist extra moed uit zijn dip. "Het is niet per se slecht om je kwetsbaar op te stellen. Daardoor denk je misschien weer even na. Er zijn geen garanties in het leven. Ik probeer weer de beste versie van mezelf te zijn."