Schipper Tienpont selecteert Annemieke Bes voor Volvo Ocean Race

Beide Nederlanders vormen een ploeg met topzeilers uit zeven verschillende landen. Brad Jackson uit Nieuw-Zeeland heeft de prestigieuze race drie keer gewonnen.

De Spanjaard Roberto Bermudez, de Braziliaan Joca Signorini en Brit Jules Salter kwamen eenmaal als eerste over de finish. De Australiër Luke Molly, de Deen Nicolai Sehested en Brad Farrand uit Nieuw-Zeeland completeren de ploeg.

De Volvo Ocean Race gaat op 22 oktober van start in het Spaanse Alicante en leidt de deelnemende boten over 45.000 mijlen via elf steden en vijf continenten naar Scheveningen, waar de winnaar naar verwachting eind juni volgend jaar over de finish vaart.

Tienpont nam al tweemaal deel aan de race maar is nu voor het eerst schipper. "Het team dat ik heb geselecteerd, combineert volwassenheid en ervaring met jeugd en kracht,'' stelt de tweevoudig winnaar van de America Cup.

"We hebben veel ervaring in het team. Gezamenlijk hebben we 24 Volvo Ocean Races en vijf olympische campagnes geracet.''

Uitdaging

Bes kijkt na drie Olympische Spelen uit naar de Volvo Ocean Race. "Voor mij is het een enorme uitdaging om acht maanden met een team te zeilen. Deze race is voor mij één van de hoogtepunten van het wedstrijdzeilen. Het is ook mooi dat de finish in Schevingen ligt. Dat maakt het nog specialer.''

Eduard van Lierde is net als de Australiër Bryce Ruthenberg aangewezen als reserve-bemanningslid. "Deze race is mentaal en fysiek heel zwaar. Er kan dus iemand wegvallen. Dan moet ik er staan'', weet de Nederlander die de bemanningsleden de hele race gaat ondersteunen.