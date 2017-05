Warriors maken achterstand van 25 punten goed in eerste duel

Eerder in de wedstrijd bedroeg de voorsprong van San Antonio zelfs 25 punten. In het derde kwart raakten de Spurs sterspeler Kawhi Leonard kwijt met een enkelblessure.

De zege na een achterstand van twintig punten halverwege is de op drie na grootste comeback in de historie van de play-offs in de NBA.

Sterspeler Stephen Curry van Golden State was goed voor veertig punten, Kevin Durant tekende voor 34 punten. Met negen seconden te spelen zorgde Curry voor een cruciale score door de stand op 113-110 te brengen.

Aldridge

Daarna miste Spurs-topscorer LeMarcus Aldridge (28 punten) de kans om de score gelijk te maken door een driepunter te missen. Vervolgens werd een fout gemaakt op Patty Mills bij de rebound.

De point guard van de Spurs benutte de eerste vrije worp en miste de tweede opzettelijk, hopend op een rebound en schotpoging om het verschil van twee punten nog te dichten, maar de rebound viel niet de goede kant op de voor de bezoekers.

Dinsdag wordt het tweede play-offduel tussen de Warriors en de Spurs gespeeld, opnieuw in Oakland. De ploeg die in de best-of-sevenserie de sterkste is, plaatst zich voor de NBA-finale.