Zeilsters Zegers en Van Veen pakken Europese titel in 470-klasse

Zegers en Van Veen stonden na acht races al op een solide eerste plaats. Die ranking leverde hun zaterdag in Monaco de Europese titel op, doordat de medalrace wegens gebrek aan wind werd afgelast.

Zegers en Van Veen reageerden euforisch op hun prestatie. "Europees kampioenen!!", twitterden ze. "Het was een zware week, maar we hebben het samen geflikt!"

Het koppel kent een succesvol seizoen. Vorige maand veroverden ze nog de gouden medaille bij het wereldbekertoernooi in het Franse Hyères. Eerder wonnen ze al goud in Miami en in Palma de Mallorca.

Windsurfen

De gouden plak van de zeilsters in Monaco betekende zaterdag de enige medaille voor Nederland. Windsurfer Kiran Badloe had bij de EK in Marseille zicht op een plak, maar maakte een grote fout in de halve finales en was direct kansloos.

Dorian van Rijsselberghe moest vrijdag in de RS:X-klasse de koppositie afstaan en hield het toernooi daarop voor gezien. De tweevoudig olympisch kampioen had al aangekondigd het EK niet af te maken.

Bij de vrouwen viel Lilian de Geus al vroegtijdig uit. In de kwartfinales kwam ze slechts tot de achtste plaats. Nicholas Heiner werd in Marseille in de Finnklasse uitgeschakeld in de halve finales.