Martina komt nog niet aan WK-limiet op 200 meter in Shanghai

Die tijd lag ver boven zijn nationale record van 19,81 en hij kwam ook niet aan de limiet voor deelname aan de WK komende zomer in Londen (20,44). Martina zag ver voor zich de Amerikaan Noah Lyles naar de zege lopen in 19,90.

Thijmen Kupers ging op de 800 meter ten onder in het loopgeweld van de Keniaanse specialisten. De Nederlands kampioen kwam als negende over de finish in 1.46,84, ruim boven de limiet voor de WK atletiek in Londen (1.45,90).

Bett Kipyegon won de race in 1.44,70. Hij troefde onder anderen zijn landgenoot David Rudisha af. De tweevoudig olympisch kampioen én wereldrecordhouder eindigde als vierde.

Sifan Hassan stond op de startlijst van de 5000 meter, maar kwam de baan niet op. Hassan liep eerder deze maand al de WK-limiet op deze afstand. Jip Vastenburg ging wel van start en eindigde als dertiende in 15.47,97. De Keniaanse Hellen Obiri won in 14.22,47.

Boekelman

Melissa Boekelman plaatste zich eerder zaterdag voor de WK atletiek bij het kogelstoten. De Nederlandse atlete stootte bij de wedstrijd in Shanghai naar 17,83.

Dat is acht centimeter voorbij de WK-limiet van 17,75. De meervoudig Nederlands kampioene kwam tot haar beste afstand in haar derde poging. Het leverde haar de vijfde plek op.

De Chinese Lijiao Gong won met een stoot van 18,98. Boekelman kwam nog niet in de buurt van haar persoonlijk record van 18,36. De 28-jarige atlete deed in maart mee aan de EK indoor in Belgrado, maar daar wist ze zich niet te plaatsen voor de finale.

Vorig jaar zomer was ze actief op de Olympische Spelen in Rio, maar ook daar strandde ze in de kwalificaties. Ze presteerde wel goed op de EK in Amsterdam, met de achtste plaats.