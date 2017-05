Van Gerwen verheugt zich op slotstuk 'zwaar' Premier League-seizoen

In de vijftiende en laatste speelronde stelde Van Gerwen de eerste plaats in de reguliere competitie veilig door in Aberdeen met 7-4 te winnen van publieksfavoriet Gary Anderson.

De 28-jarige Nederlander voegde door zijn zege op Anderson twee punten toe aan zijn totaal en eindigde op 24, één meer dan nummer twee Peter Wright. "Het was een heel zwaar seizoen", zegt de wereldkampioen op de website van profbond PDC.

"Peter volgde de hele rit in mijn schaduw, dus ik neem mijn petje af voor hem. Maar ik kwam hier voor de twee punten en die heb ik gepakt, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb mijn taak volbracht en dat is heel belangrijk voor me."

Play-offs

Van Gerwen richt zijn vizier nu op aanstaande donderdag. De Brabander verschijnt dan opnieuw aan de oche tegen Anderson. De twee treffen elkaar in de halve finale. Peter Wright en Phil Taylor completeren het deelnemersveld in de O2 Arena.

"Daar staan alleen de vier beste darts ter wereld", blikt de laatst overgebleven Nederlander alvast vooruit. "Ik kan niet wachten, Gary biedt me altijd aardig partij en ik voel me goed."

Zowel Van Gerwen als Anderson jaagt in Londen op zijn derde Premier League-titel. De 46-jarige Schot won de prestigieuze competitie in 2011 en 2015, de Nederlandse titelverdediger in 2013 en 2016.

De winnaar strijkt een bedrag van 290.000 euro op. De verliezend finalist mag 140.000 euro bijschrijven op zijn rekening en voor de twee andere halvefinalisten rest 93.000 euro per persoon.