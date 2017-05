San Antonio Spurs overtuigend naar finale Western Conference

De ploeg van coach Gregg Popovich was in de zesde wedstrijd tegen Houston Rockets oppermachtig. De Spurs zegevierden in het uitduel met 114-75. Daardoor kwam de eindstand in de best-of-seven-serie op 4-2.

Ook zonder de geblesseerde topspelers Kawhi Leonard en Tony Parker had de vijfvoudig kampioen in Houston een groot overwicht. LaMarcus Aldridge blonk uit bij de bezoekers met 34 punten en 12 rebounds.

In de finale van de Western Conference spelen de Spurs tegen Golden State Warriors, de verliezend finalist van vorig seizoen. Het eerste duel is zondag is Oakland, Californië.

De laatste keer dat de ploeg uit Texas de eindstrijd van de Western Conference bereikte was in 2014. Dat seizoen pakten de Spurs ook de vijfde NBA-titel door in de algehele finale af te rekenen met Miami Heat.

In het oosten wacht titelhouder Cleveland Cavaliers een finale tegen de winnaar van de best-of-seven tussen Boston Celtics en Washington Wizards. De recordkampioen uit Massachusetts leidt na vijf ontmoetingen met 3-2.