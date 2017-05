Persoonlijk record Bradley brengt Celtics dicht bij Conference-finale

De Celtics rekenden in de eigen TD Garden overtuigend met 123-101 af met de Wizards, waardoor de stand in de best-of-sevenserie nu 3-2 is in het voordeel van Boston.

Wedstrijd zes is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Washington. De Wizards moeten twee keer op rij winnen om voor het eerst sinds 1979 de eindstrijd van de Eastern Conference te bereiken.

De thuisploeg heeft in deze serie nog geen wedstrijd verloren. De Celtics verloren de vorige twee duels in Washington met respectievelijk 27 en 19 punten verschil, maar de terugkeer in Boston deed wonderen voor de ploeg van coach Brad Stevens.

Uitblinker

Avery Bradley was woensdag de uitblinker bij de thuisploeg. De shooting guard van de Celtics was goed voor 29 punten, een persoonlijk record voor hem in de play-offs. Daarmee overschaduwde hij een keer sterspeler Isaiah Thomas (18 punten, 9 assists).

De winnaar van de serie tussen de Celtics en de Wizards speelt in de Eastern Conference-finale tegen titelverdediger Cleveland Cavaliers, dat al met 4-0 heeft afgerekend met Toronto Raptors.