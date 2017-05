Van Rijsselberghe stapt in leidende positie uit EK windsurfen

Op zaterdag staat in Marseille de slotrace om de medailles gepland. "Ik ben niet naar het EK gekomen om een resultaat te behalen, maar puur om uren te maken en er weer in te komen", licht de geboren Texelaar woensdag zijn besluit toe op Instagram.

"Ik had negen maanden niet gevaren en dat is best lang. Om dan meteen weer volle bak te knallen, gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus houd ik vast aan het trainingsplan en ga eerder naar huis."

Van Rijsselberghe stond na zijn olympische triomftocht in Rio de Janeiro vorig jaar augustus negen maanden niet op de plank, maar daar was in Marseille weinig van te merken. Hij nam dinsdag met twee zeges de leiding in het kampioenschap in handen.

"Ik krab mezelf ook een beetje achter de oren. Helemaal omdat ik weet hoe hard de anderen ervoor werken", liet hij toen weten.