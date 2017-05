Van Rijsselberghe verrast zichzelf met sterke rentree op EK

Van Rijsselberghe kwam negen maanden geleden voor het laatst in actie, toen hij in Rio de Janeiro met overmacht zijn olympische titel verdedigde. In Marseille won hij twee van de eerste vijf races.

"Ik krab mezelf ook een beetje achter de oren. Helemaal omdat ik weet hoe hard de anderen ervoor werken", zegt Van Rijsselberghe, die in aanloop naar het EK de verwachtingen nog temperde, woensdag in gesprek met de NOS.

"Het is wat apart. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen. Ik heb nu in totaal met deze twee wedstrijddagen erbij wel vier dagen op de plank gestaan."

Van jaloezie bij zijn concurrenten is volgens Van Rijsselberghe geen sprake. "Er is een hoop respect. Er heerste eerst wat ongeloof, maar daarna kreeg ik wat schouderklopjes en complimenten", aldus de Texelse windsurfer.

"Het was dan ook een genot om de bekende gezichten weer te zien en een rondje buiten op het water te dobberen."

Badloe

De Pool Pawel Tarnowski bezet voorlopig de tweede plaats op het EK. Nimrod Mashiah uit Israël is de nummer drie. De Nederlander Kiran Badloe doet als nummer vier ook nog mee om de prijzen.

Het EK in Marseille duurt nog tot en met zaterdag. Van Rijsselberghe wil toewerken naar het WK in september in Tokio, dat wordt gehouden op het olympische water van 2020.

Op de Spelen in Rio maakte Van Rijsselberghe vorig jaar zomer indruk door in zeven van de eerste twaalf races te winnen en voor de afsluitende medalrace al zeker te zijn van de olympische titel. Vier jaar eerder pakte hij in Londen eveneens goud.