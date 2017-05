Spurs winnen cruciaal NBA-duel met Rockets ondanks blessure Leonard

De Spurs waren in het eigen AT&T Center na verlenging met 110-107 te sterk voor de Rockets, waardoor de stand in de best-of-sevenserie 3-2 is het voordeel van de vijfvoudig kampioen uit San Antonio.

Als de ploeg van coach Gregg Popovich in de nacht van donderdag op vrijdag de zesde wedstrijd in Houston wint, dan plaatsen de Spurs zich voor de Western Conference-finale tegen Golden State Warriors. Bij een overwinning van de Rockets volgt zondag een beslissend duel in San Antonio.

Sterspeler Kawhi Leonard van de Spurs liep dinsdag in het derde kwart van wedstrijd vijf een enkelblessure op waardoor hij in het vierde kwart en in de verlenging amper nog in actie kwam. De forward liet na de overwinning van zijn ploeg weten dat hij zal spelen in het zesde duel.

Topscorer

Leonard was ondanks zijn kwetsuur topscorer bij de Spurs met 22 punten. Ook had hij 15 rebounds. Point guard Patty Mills, die de geblesseerde Tony Parker moet doen vergeten, was goed voor vijf rake driepunters en 20 punten.

Bij de Rockets had vedette James Harden een 'triple-double' met 33 punten, 10 rebounds en 10 assists. De guard miste wel elf van zijn vijftien driepuntspogingen.

Een van die missers was in de laatste seconde van de verlenging, toen de 39-jarige Argentijn Manu Ginobili de poging van Harden om een tweede verlenging af te dwingen blokte.