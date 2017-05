Golden State Warriors met overmacht naar Conference-finale NBA

Stephen Curry en zijn teamgenoten zetten in de tweede ronde Utah Jazz met 4-0 opzij, nadat de 'Warriors' de eerste best-of-sevenserie tegen Portland Trail Blazers ook al zonder verlies hadden afgesloten (4-0).

De vierde wedstrijd tegen Utah werd in Salt Lake City overtuigend gewonnen: 121-95. Curry was met dertig punten de beste schutter, Draymond Green tekende voor een triple-double (zeventien punten, tien rebounds, elf assists).

In de eindstrijd van de Western Conference treffen de 'Warriors' Houston Rockets of San Antonio Spurs. De stand in de best-of-sevenserie tussen die twee teams is 2-2.

Eastern Conference

In de Eastern Conference plaatste Cleveland Cavaliers zich zondag al voor de eindstrijd door de stand op 4-0 te brengen in de halve finale tegen Toronto Raptors.

Het team van LeBron James neemt het in die finale op tegen Boston Celtics of Washington Wizards. De stand is daar in evenwicht (2-2).

Uiteindelijk strijdt de winnaar van de Eastern Conference met de winnaar van de Western Conference om de titel in de NBA. Vorig jaar werd Cleveland kampioen. De 'Cavs' rekenden destijds in de finale af met de Warriors.