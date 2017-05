Bouchard rekent af met 'valsspeler' Sharapova bij WTA-toernooi Madrid

Er was vooraf veel te doen over de confrontatie tussen beide voormalige toptien-speelsters. Bouchard had zich onlangs nogal kritisch uitgelaten over Sharapova, die onlangs in Stuttgart haar rentree maakte na een dopingschorsing.

Volgens de Canadese is de Russin een valsspeler. "Ik denk dat er geen enkele sport is waarbij het is toegestaan dat valsspelers ooit weer in actie komen", zei ze vorige week.

Sharapova, die dankzij een wildcard kon aantreden in Madrid, pareerde die kritiek door te zeggen dat ze daar boven stond.

Op het Spaanse gravel vochten beide vrouwen voor wat ze waard waren. Bouchard trok de eerste set met een late break naar zich toe, maar moest toestaan dat Sharapova zich met winst in de tweede set terug in de partij knokte.

In de derde set was het verschil klein, maar uiteindelijk was het Bouchard die de partij na een kleine drie uur spelen naar zich toe trok. Zij treft nu Angelique Kerber om een plek in de kwartfinales.