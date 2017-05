James leidt Cleveland Cavaliers naar Conference-finale

Cleveland Cavaliers won op Canadese bodem met 109-102, waardoor de stand in de serie op 4-0 kwam.

James was zondag goed voor 35 punten en pakte daarnaast negen rebounds. In het eerste kwart nam de ploeg uit Toronto een voorsprong van tien punten, maar halverwege het tweede kwart had Cleveland die achterstand al omgebogen in een voorsprong.

De Cavaliers zijn nog altijd ongeslagen in de play-offs. In de eerste ronde was het team ook al met 4-0 te sterk voor Indiana Pacers.

James en zijn ploeggenoten treffen in de eindstrijd van de Eastern Conference Boston Celtics of Washington Wizards. Na vier wedstrijden is de stand daar in evenwicht (2-2). De Wizards trokken de stand gelijk door zondag voor eigen publiek met 121-102 te winnen.

Westen

In de Western Conference boekte Houston Rockets een 125-104 zege op San Antonio Spurs. Daardoor komt de stand in dat duel op 2-2.

Rockets-speler Nene Hilario liep al in de eerste minuut een liesblessure op, waardoor de Braziliaan voorlopig niet in actie kan komen.