Einde hockeycarrière Van As na missen play-offs met Laren

Laren speelde in de laatste speelronde van de reguliere competitie thuis met 0-0 gelijk tegen Amsterdam, terwijl de ploeg van Van As een overwinning nodig had om Oranje-Rood te passeren op de ranglijst

Oranje-Rood verloor thuis met 0-2 van nummer twee SCHC, maar de ploeg uit Eindhoven kwalificeerde zich alsnog als vierde en laatste club voor de play-offs.

Van As liep zo de kans mis om haar loopbaan nog met een paar wedstrijden te verlengen en om de enige leegte op haar erelijst op te vullen. De aanvalster won in haar loopbaan alles wat er te winnen viel, behalve de Nederlandse titel.

Amsterdam was als nummer drie al zeker van de play-offs, net als koploper Den Bosch en SCHC. Amsterdam is de club van Ellen Hoog, die bij Oranje jarenlang vele successen vierde met haar goede vriendin Van As. De 31-jarige Hoog zet na dit seizoen ook een punt achter haar carrière.

Olympisch goud

Van As maakte afgelopen woensdag bekend dat dit seizoen haar laatste is als hockeyster. De 229-voudig international stopte afgelopen zomer na de verloren finale tegen Groot-Brittannië op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro al bij Oranje.

In 2008 en 2012 pakte de Zuid-Hollandse wel olympisch goud met de Oranjevrouwen. Ze werd met het Nederlands team ook Europees (2005 en 2009) en wereldkampioen (2006 en 2014) en ze won in 2004, 2005, 2007 en 2011 de Champions Trophy.

Van As werd twee keer gekozen tot beste hockeyster van de wereld, in 2009 en vorig jaar. Ze kwam vijftien jaar uit in de hoofdklasse en verdedigde de clubkleuren van HDM, Klein Zwitserland en Laren.