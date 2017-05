Herlings wint in Letland eerste race in MXGP

Herlings liet op het circuit van Kegums de Belg Clement Desalle en de Rus Evgeny Bobryshev achter zich. Glenn Coldenhoff werd tiende. De tweede manche wordt rond 16.15 uur afgewerkt.

Herlings, drievoudig wereldkampioen in de MX2, maakte deze week op de vrije trainingen al indruk en won zaterdag de kwalificatiewedstrijd.

De race in Letland is de zevende wedstrijd van het seizoen in de MXGP, de koningsklasse in de motorcross. Herlings stond twee weken geleden in Valkenswaard voor het eerst op het podium met een tweede plaats.

Herlings is bezig aan zijn eerste seizoen in de MXGP. Door een gebroken middenhandsbeentje tijdens de voorbereiding kon hij niet fit aan het seizoen beginnen.