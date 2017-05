Bendsneyder pakt in Spanje eerste punten van seizoen in Moto3

Bendsneyder was als 24e gestart na zijn teleurstellende kwalificatie van zaterdag, maar werkte zich knap omhoog en hield uiteindelijk vijf punten over aan zijn race.

De zege in Spanje ging naar Aron Canet. De 17-jarige Spanjaard won nog niet eerder een race in de Moto3. Romano Fenati uit Italië eindigde als tweede, voor de Spanjaard Joan Mir.

Mir behoudt de leiding in de WK-stand met 74 punten na vier races. Fenati is tweede met 65 punten, gevolgd door Jorge Martin (59). Bendsneyder staat nu 22e.

Top twintig

In de eerste drie races van het seizoen pakte de Nederlander geen punten. In Qatar en Argentinië eindigde hij buiten de top twintig en vorige week in het Amerikaanse Austin viel Bendsneyder al in de tweede ronde uit.

De vijfde race van het seizoen is over twee weken in Le Mans in Frankrijk.