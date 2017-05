Warriors nog één zege verwijderd van finale Western Conference

Het duel in Oakland eindigde in 102-91. De Warriors staan op een 3-0 voorsprong en hebben in de best-of-sevenserie nog één zege nodig om de eindstrijd in de Western Conference te bereiken.

Kevin Durant blonk met 38 punten en dertien rebounds uit bij de thuisploeg. Stephen Curry kwam tot 23 punten.

De Golden State Warriors hebben in de laatste 23 wedstrijden 22 winstpartijen genoteerd. Utah Jazz was op 10 april de laatste ploeg die te sterk was voor de titelfavoriet.

Spurs

In de andere halve finale kwam San Antonio Spurs vrijdag op een 2-1 voorsprong door een overwinning bij Houston Rockets (103-92).

Zondag gaat de tweekamp tussen de ploegen uit Texas verder, opnieuw in Houston.