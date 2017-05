Olympisch bobsleekampioen Steven Holcomb (37) overleden

Volgens de verklaring van de bond is Holcomb in zijn slaap in het trainingscentrum in Lake Placid overleden. Over de precieze oorzaak kon de bond nog niets zeggen.

De Amerikaan leed aan een zeldzame oogziekte waardoor hij bijna niets meer zag en die hem dwong tot stoppen met zijn geliefde sport. Door een speciale operatie in 2008 kreeg Holcomb zijn zicht terug. Hij ging door met bobsleeën en werd wereldkampioen in 2009.

Op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver won hij goud in de viermansbob, het eerste Amerikaanse goud in de viermansbob sinds 1948. Op de Spelen van Sotsji in 2014 veroverde de Amerikaan nog twee keer brons.