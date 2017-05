Van Rijsselberghe maakt op EK negen maanden na Spelen rentree

Na zijn gouden medaille in Brazilië koos de 28-jarige Nederlander ervoor om zich op andere dingen te concentreren dan zijn sport. In Marseille komt hij voor het eerst weer in actie.

"Na de Spelen was er tijd voor de familie. In de laatste twee jaar voor de Spelen ben ik nauwelijks thuis geweest, die tijd moest worden ingehaald", aldus Van Rijsselberghe.

"Tegelijkertijd was het een mooie manier om even afstand te nemen van de sport. Dat had ik na de Spelen ook echt even nodig."

Op de Spelen in Rio maakte Van Rijsselberghe indruk door in de kwalificatieserie zeven van de twaalf races te winnen en voor de afsluitende medalrace al zeker te zijn van de olympische titel. Vier jaar eerder pakte hij in Londen eveneens goud.

Nul verwachtingen

De coach van Van Rijsselberghe, Aaron McIntosh, benadrukt dat de Texelse windsurfer geen ambities heeft om mee te doen om de prijzen op het EK in Frankrijk.

"We hebben nul verwachtingen op dit EK. Het is negen maanden na de Olympische Spelen. Dorian heeft woensdag voor het eerst weer op zijn surfplank gestaan. Hij is ongetraind", zegt de 45-jarige Nieuw-Zeelander.

"We hadden deze week in de planning staan om te trainen. Tegelijkertijd is dit evenement de ideale gelegenheid om de hele internationale surfscene weer te zien en te ontmoeten. Wedstrijdjes varen blijft natuurlijk de leukste manier van trainen."

Het EK vindt plaats van maandag 8 tot en met zaterdag 13 mei. Van Rijsselberghe wil toewerken naar het WK in september in Tokyo, dat wordt gehouden op het olympische water.