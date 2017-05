Brons voor karateka Petersen op EK in Turkije

Petersen is drievoudig Europees kampioen, de laatste titel dateert van 2010. De Veenendaler pakte in 2014 ook brons.

Petersen was donderdag in de kwartfinales verslagen door Ugur Aktas. De Turkse karateka haalde vervolgens de finale, waardoor Petersen recht had op een herkansing. Daarin had hij de Italiaan Nello Maestri met 1-0 verslagen.

In de strijd om de derde plaats opende Petersen zaterdag scherp. Na in de eerste minuut op een 1-0 voorsprong te zijn gekomen, vroeg zijn coach Anthony Boelbaai een video-review aan voor een schop naar het hoofd. Deze werd toegekend, waarna het na twee minuten vechten al 4-0 stond. In het resterende deel kwam daar nog één punt bij.