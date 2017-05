Djokovic breekt na elf jaar met coach Vajda

Djokovic en Vajda zijn na het Masterstoernooi van Monte Carlo tot die beslissing gekomen. Vajda was sinds 2006 de hoofdcoach van Djokovic.

De Servische nummer twee van de wereld zegt op zijn eigen site dat een verandering nodig was om 'nieuwe energie' te krijgen om vervolgens zijn niveau te verhogen.

Djokovic kent tot nu toe een teleurstellend seizoen met vroege nederlagen op de Australian Open en bij de toernooien van Indian Wells en Monte Carlo.

De Serviër neemt ook afscheid van zijn fitnesscoach Gebhard Phil Gritsch en fysiotherapeut Miljan Amanovic.

"Het was geen makkelijke beslissing, maar we voelden allemaal dat er verandering nodig was. Ik ben heel dankbaar en trots voor de relatie en de onbreekbare band die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ze zijn mijn familie en dat zal niet veranderen", aldus Djokovic.

Nieuw hoofdstuk

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar besloot na vorig seizoen al zijn samenwerking op te zeggen met coach Boris Becker. Hij gaat nu op zoek naar een nieuwe coach.

"Ik heb het gevoel dat dit een nieuw hoofdstuk is in mijn leven. Mijn loopbaan zat altijd in de lift en nu is het voor het eerst dat het minder gaat. Ik wil nu een manier vinden om sterker en veerkrachtiger terug te keren aan de top", zei Djokovic.

De Serviër gaat de zoektocht naar een coach niet overhaasten. "Ik ben al lang genoeg aanwezig op de tour om te weten hoe alles werkt. Voorlopig zal ik alleen zijn bij de toernooien met de ondersteuning van mijn familie en mijn management", besluit de mondiale nummer twee.