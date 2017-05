Van Gerwen vindt dat hij zichzelf in de steek heeft gelaten tegen Taylor

De koploper ging in de veertiende speelronde met 7-3 onderuit tegen zestienvoudig wereldkampioen Taylor. Daardoor kan de 28-jarige Brabander volgende week in de reguliere stand nog gepasseerd worden door Peter Wright.

Tegen Taylor liet de wereldkampioen het vooral liggen op zijn dubbels. "Dat mag tegen Phil gewoon niet gebeuren. Dat weet je", stelt Van Gerwen bij RTL7. Nadat Taylor vier legs op rij pakte, kon de 56-jarige Engelsman de partij eenvoudig uitgooien.

"Ik gooide wel een paar goede finishes natuurlijk, maar kreeg hem op een rotmoment om m'n oren", analyseert Van Gerwen. "Maar dan nog moet ik van mijn eigen kwaliteiten uitgaan en dat heb ik vandaag niet gedaan. Dat neem ik mezelf zeer kwalijk."

Beroerd

Van Gerwen trof in Sheffield een ijzersterke Taylor, die zo nu en dan zijn oude topniveau benaderde. "Maar dan nog mag ik 'm niet in die vorm laten komen", vindt 'Mighty Mike'. "Dat kan ik alleen maar mezelf kwalijk nemen en niet Phil."

"Uiteindelijk speelde hij daar goed op in met het publiek. Dat was ook zijn laatste strohalm, maar wel goed gedaan door hem. Eerlijk is eerlijk. Van mezelf was het gewoon beroerd, klaar", stelt de Nederlandse wereldkampioen onomwonden. "Ik heb meer mezelf pijn gedaan dan dat Phil mij pijn heeft gedaan."

"Ik geef nooit iemand anders de schuld. Je moet altijd naar jezelf kijken. Uiteindelijk heb ik zelf die dubbels gemist. Ik voel mezelf gewoon goed en daarom baal ik zo. Normaal gesproken win ik altijd van Phil de laatste tijd en dan mag dit gewoon niet gebeuren."

Eigen hand

De titelverdediger verdedigt volgende week bij de laatste speelronde in Aberdeen zijn koppositie. Hij verschijnt dan aan de oche tegen 'thuisspeler' Gary Anderson. "Ik heb alles in eigen hand en zolang ik alles in eigen hand heb, vind ik het een fijn gevoel."

"Uiteindelijk heb ik aan een punt genoeg, maar volgende week moeten het twee punten worden. Ik heb mezelf deze week in de steek gelaten, maar dat gaat me niet twee weken achter elkaar gebeuren."