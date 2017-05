Van Barneveld: 'Frustrerend dat iedereen tegen mij beste partij gooit'

"Het was een hele strakke partij van beide kanten. Dan sta ik bij 2-1 te wachten op m'n finish en gooit hij 142 uit. Dat is zo'n ongelofelijke nekkenbreker", aldus Van Barneveld na afloop tegenover RTL7.

"We hebben de afgelopen weken het boksen gezien", doelt hij op het gevecht tussen Anthony Joshua en Wladimir Klitschko. "Die 142-finish was gewoon een uppercut. Het is gewoon niet scherp. Dat is de laatste paar weken al zo. Ik heb er geen verklaring voor."

Van Barneveld leek lange tijd op weg naar plaatsing voor de playoffs, maar door vijf nederlagen in zijn laatste zes wedstrijden zit een plek in de top-vier er niet meer in met nog één speelronde te gaan.

"Ga eens kijken naar de gemiddeldes van die partijen. Het is gewoon echt niet normaal wat mijn tegenstanders gooien. Elke keer geeft dat zoveel druk. Ik word er echt zo verschrikkelijk moedeloos van waarom het er bij mij niet in gaat en bij mijn tegenstanders wel."

Frustrerend

De Premier League-winnaar van 2014 heeft er voor zijn gevoel alles aan gedaan. "Wat moet je nog meer doen? Blijkbaar kunnen ze tegen mij altijd hun beste partij gooien. Soms is dat enorm frustrerend."

Voor Van Barneveld staat er volgende week tijdens de laatste reguliere speelronde in Aberdeen niets meer op het spel. Hij speelt dan tegen nummer twee Peter Wright.

"Dan ga ik maar proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Als ik de play-offs niet red, heb ik het niet goed gedaan. Volgend jaar weer beter dan."