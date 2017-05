Dafne Schippers steunt plan om wereldrecords van voor 2005 te schrappen

"Iedereen weet dat de jaren tachtig niet de beste jaren waren in de atletiek. De meeste wereldrecords stammen uit die periode", zegt Schippers tegen de Britse krant Daily Mail.

"Ik denk dat het erg goed zou zijn als we die periode kunnen wissen, zodat we een schonere sport krijgen. Sommige wereldrecords uit die periode zijn gewoon te goed. Ik denk dat er twaalf of dertien wereldrecords waren in de jaren tachtig, dat is erg veel."

Schippers gelooft niet dat die oude records schoon zijn. "De atletiekbanen zijn nu sneller, de schoenen zijn beter en de atleten zijn beter. Alles is nu beter dan het toen was."

Griffith-Joyner

Op het WK van 2015 in Peking zette Schippers met 21,63 de derde tijd ooit neer op de 200 meter. Alleen Florence Griffith-Joyner (21,34 in 1988) en Marion Jones (21,62 in 1998) waren ooit sneller. Als de maatregel van de Europese atletiekunie wordt doorgevoerd, zou Schippers het wereldrecord op haar naam krijgen.

Het record van Griffith-Joyner is altijd onderwerp geweest van speculaties over dopinggebruik. De Amerikaanse overleed in 1998 op 38-jarige leeftijd. Ze ontkende steevast dopingbeschuldigingen en testte nooit positief.

De Amerikaanse atleet Carl Lewis schreef in zijn biografie over Griffith-Joyner: "Haar fysieke verschijning deed veel mensen vreemd opkijken. De spieren leken overal op te komen. En haar stem was opeens veel zwaarder dan voorheen."

Jones gaf in 2007 toe dat ze doping had gebruikt. Alle prestaties van de Amerikaanse vanaf september 2000 werden uit de recordboeken geschrapt.

Voorwaarden

In een voorstel aan de internationale atletiekfederatie IAAF wil de Europese atletiekunie alle records ongeldig verklaren die niet aan een aantal voorwaarden voldoen.



De prestatie moet worden neergezet bij een wedstrijd die op een goedgekeurde lijst staat, de atleet moet een minimum aantal dopingcontroles ondergaan, het dopingmonster moet ten minste tien jaar beschikbaar blijven voor een hertest en atleten die ooit betrapt worden verliezen al hun records. De records van voor 2005 voldoen niet aan die eisen.

Schippers komt vrijdag in actie op de Diamond League in Doha. In Qatar neemt ze het op de 200 meter op tegen Olympisch kampioene Elaine Thompson.