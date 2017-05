'Fury zal zeker niet volgende tegenstander van Joshua zijn'

"We willen dat gevecht heel graag, omdat we denken dat 'AJ' makkelijk zal winnen", aldus promotor Eddie Hearn, die gaat over het wedstrijdprogramma van Joshua, tegen talkSPORT.

"Joshua-Fury zou het grootste gevecht mogelijk zijn, maar wij kunnen ons alleen richten op de carrière van 'AJ' en hem zo goed mogelijk proberen te adviseren."

De 27-jarige Joshua veroverde zaterdag op Wembley twee kampioensgordels en prolongeerde er één door in een spectaculair gevecht af te rekenen met de veertien jaar oudere Wladimir Klitschko.

Direct na afloop liet de Engelse winnaar weten het graag te willen opnemen tegen Fury. Die liet daarop via Twitter weten de uitdaging te accepteren, maar de 'Gipsy King' heeft al ruim anderhalf jaar niet gevochten.

Fury werd november 2015 wereldkampioen in het zwaargewicht door Klitschko te verslaan, maar daarna zakte hij diep weg. De Brit raakte vorig jaar oktober al zijn kampioensgordels kwijt nadat hij tot twee keer toe een nieuw gevecht met Klitschko afzegde en op cocaïne werd betrapt.

Mijlenver

"Fury is nog mijlenver weg van een gevecht", zegt Hearn. "Hij is momenteel fysiek in een heel slechte conditie. En hij heeft geen licentie om te vechten. Hij moet daarvoor terug naar Britse boksbond, terwijl hij nog onderzocht wordt voor een mogelijke positieve dopingtest."

"Niemand wil Fury liever terugzien in de ring dan ik, maar dat is nog heel ver weg. Hij zal niet de volgende tegenstander zijn van Joshua, want hij zal niet op tijd klaar zijn."

Volgens Hearn zijn er drie realistische mogelijkheden voor het volgende gevecht van de nog ongeslagen Joshua: een rematch met Klitschko, een duel met de Amerikaanse WBC-kampioen Deontay Wilder of een duel met de Nieuw-Zeelandse WBO-kampioen Joseph Parker.