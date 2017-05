Engelsman Selby verovert na thriller derde wereldtitel snooker

Lange tijd leek het er niet op dat Selby de winst zou pakken, maar viervoudig wereldkampioen Higgins (41) gaf een 10-4 voorsprong uit handen.

Via 13-11 liep Selby, de nummer één van de wereld, uit naar 16-12. Higgins kwam nog terug tot 16-15, maar dichter bij zijn landgenoot kwam de Engelsman niet.

Het betekent voor de 33-jarige Selby zijn derde wereldtitel. Vorig jaar was hij in de finale te sterk voor de Chinees Ding Junhui. In 2014 werd hij voor de eerste keer wereldkampioen.

Selby is pas de vierde speler die twee wereldtitels op rij pakt. Eerder slaagden Ronnie O'Sullivan, Steve Davis en Stephen Hendry daarin.

Verhaas

Het treffen tussen Selby en Higgins in Sheffield had een Nederlands tintje, want de finale stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Jan Verhaas.

De 50-jarige Verhaas leidde voor de zesde keer een eindstrijd op een WK, waarvan veertien jaar geleden voor het eerst. Ook in 2006, 2008, 2011 en 2013 was hij scheidsrechter in de finale.