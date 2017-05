Fury: 'Weet zeker dat ik Joshua versla met één arm op mijn rug'

De 27-jarige Joshua veroverde zaterdag op Wembley twee kampioensgordels en prolongeerde er één door af te rekenen met de veertien jaar oudere Wladimir Klitschko.

Direct na afloop liet de Britse winnaar weten het graag te willen opnemen tegen Fury. Zijn landgenoot liet daarop via Twitter weten de uitdaging te accepteren, maar een officieel gevecht is nog niet gepland.

"We hebben allemaal gezien dat Anthony het heel moeilijk had, terwijl Klitschko er tegen mij destijds niet in slaagde om me te raken. Ik weet zeker dat ik Anthony kan verslaan met één arm vastgebonden op mijn rug", zegt Fury maandag tegen Sky Sports.

"Ik heb niet eens een warming-up nodig als hij dit echt wil. Ik heb al net zo lang als Klitschko niet meer gevochten, maar het verschil is dat ik 28 jaar ben in plaats van 41. Er is maar één kampioen in het zwaargewicht en dat ben ik."

Anderhalf jaar geleden verloor Klitschko zijn vorige gevecht van Fury, die de kampioensgordels overnam. De Brit raakte die titels vorig jaar oktober kwijt nadat hij tot twee keer toe een nieuw gevecht met Klitschko afzegde en op cocaïne werd betrapt. Fury gaf vervolgens toe dat hij met flinke persoonlijke problemen kampte.

Respect

Ondanks zijn stoere taal heeft Fury ook respect voor Joshua, die nu de gordels van de IBF, WBA en IBO bezit. "Hij heeft laten zien dat hij neer kan gaan en weer terug kan komen, zoals het een kampioen betaamt. Hij kan herstellen van harde klappen."

"Maar er is maar één supergevecht in het zwaargewicht en dat gaat tussen Anthony en mij, dat weet iedereen. Ik ben de kampioen en nog steeds de nummer één van de wereld."

Klitschko liet direct na zijn nederlaag tegen Joshua weten nog te twijfelen over een 'rematch' tegen de Brit. Joshua zei maandag te verwachten dat de Oekraïnse oud-olympisch kampioen nog en keer de ring in zal stappen.