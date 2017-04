Wereldkampioen Joshua: 'Ik kom in de ring om mensen pijn te doen'

"Hij kwam hier om te laten zien dat hij het nog steeds in zich had", aldus Joshua op BBC Radio over de 41-jarige Klitschko. "Misschien had hij vandaag ook tegen ieder ander gewonnen."

"Maar ik wist dat ik de betere was. Dat vond ik ronde per ronde uit. Ik kom ook niet om te boksen, maar om mensen pijn te doen. Met alle respect, maar ik kwam vandaag in de ring om hem echt pijn te doen."

Kampioensgordels

Joshua en Klitschko vochten om de kampioensgordels van de professionele boksbonden IBO, WBA en IBF. De bokser uit Londen was al de titelhouder bij de IBF door een zege op de Amerikaan Charles Martin vorig jaar april, terwijl de andere twee wereldtitels vacant waren.

Ondanks dat de 27-jarige Joshua vooraf door de meeste Britten werd gezien als de favoriet, was het Klitschko die in de eerste twee rondes de overhand had op Wembley, waar 90.000 toeschouwers het gevecht bijwoonden.

In de zesde ronde liet de Oekraïner, die tussen 2004 en 2015 ongeslagen was, Joshua voor het eerst in zijn carrière neergaan op het canvas.

Joshua hervond echter de energie in de tiende en elfde ronde en ging vol in de aanval. Hij sloeg Klitschko twee keer neer en werd daarna met een technische knock-out uitgeroepen tot winnaar.

Energie

"Ik was in de elfde ronde zo moe", zei Joshua over de slotfase. "In de training zijn we vaak de elfde ronde ingegaan en dan kon ik niet meer. Maar ik heb erop getraind om het te blijven volhouden. Vanavond heb ik ook laten zien dat gevechten worden gewonnen in de gym."

Joshua is de olympisch kampioen van 2012. Hij heeft tot nu toe al zijn professionele gevechten gewonnen op knock-out. Klitschko verloor voor de vijfde keer in 68 professionele partijen.