Bokser Joshua verslaat Klitschko bij supergevecht op Wembley

Op het spel stonden de kampioensgordels van de professionele boksbonden IBO, WBA en IBF. Joshua was al de titelhouder bij de IBF door een zege op de Amerikaan Charles Martin vorig jaar april, terwijl de andere twee wereldtitels vacant waren.

Deontay Wilder is sinds januari 2015 de wereldkampioen bij de WBC, de vierde grote organisatie in het professionele boksen. De Amerikaan zei voor het gevecht in Londen al dat hij het binnenkort graag wil opnemen tegen de winnaar.

Met ongeveer 90.000 toeschouwers was Wembley uitverkocht voor het duel tussen Klitschko en Joshua. Mede daarom werd het gevecht aangekondigd als een van de grootste bokswedstrijden van deze eeuw. Beide boksers verdienden naar verluidt zo'n 20 miljoen euro.

Vele beroemheden hadden een kaartje op de kop weten te tikken voor het gevecht, onder wie acteur Arnold Schwarzenegger, en zij werden niet teleurgesteld. Beide boksers gingen minimaal een keer tegen de grond, maar in de elfde ronde was het Joshua die ook in zijn negentiende professionele gevecht ongeslagen bleef.

Zwalkend

In de eerst twee rondes van drie minuten - van de twaalf in totaal - had Klitschko de overhand, maar daarna nam Joshua het initiatief over in eigen land.

In de vijfde ronde barstte het gevecht volledig los. Joshua raakte zijn tegenstander hard met een aantal rechtse directen. Klitschko ging naar de grond en kreeg acht tellen van de scheidsrechter, maar de ervaren Oekraïner vocht zich terug.

In het tweede deel van de ronde was het juist Joshua die in de problemen kwam en amper een weerwoord had op de stoten van Klitschko. Een ronde later ging een zwalkende Joshua voor het eerst in zijn professionele carrière tegen het canvas en kreeg ook hij acht tellen, maar de Brit wilde eveneens niet opgeven.

Klitsjko bleef om de iets grotere en zwaardere Joshua heen dansen, maar verzuimde het af te maken.De Engelsman met Nigeriaanse roots, die nog nooit een partij over meer dan zes rondes bokste, kreeg daardoor de tijd om op adem te komen.

Met nieuwe energie ging Joshua in de tiende en elfde ronde vol in de aanval. Hij sloeg Klitsjko twee keer neer en werd daarna met een technische knock-out uitgeroepen tot winnaar.

Fury

Klitschko, de olympisch kampioen van 1996 in Atlanta, was tussen 2004 en 2015 elf jaar lang ongeslagen. Tussen 2006 en 2015 mocht hij zich al wereldkampioen in het zwaargewicht noemen.

Anderhalf jaar geleden verloor 'Dr. Steelhammer' in Düsseldorf in zijn vorige gevecht van de Brit Tyson Fury, die de kampioensgordels overnam van Klitschko.

Fury raakte die titels vorig jaar oktober kwijt nadat hij tot twee keer toe een nieuw gevecht met Klitschko afzegde en toegaf dat hij met flinke persoonlijke problemen kampte.

Joshua is de olympisch kampioen van 2012. Hij heeft tot nu toe al zijn negentien professionele gevechten gewonnen op knock-out. Klitschko verloor voor de vijfde keer in 68 professionele partijen.