Washington Wizards en Boston Celtics ronde verder in play-offs NBA

John Wall was de grote uitblinker aan de kant van de Wizards: 99-115. De 26-jarige point guard noteerde 42 punten en acht assists. Ook Bradley Beal had met 31 punten een belangrijk aandeel in de overwinning.

Washington schoot vrijdag uit de startblokken. Bij rust had de ploeg van coach Scott Brooks al een voorsprong van negentien punten (46-65). Atlanta deed in de tweede helft nog wel iets terug, maar bij een stand van 97-100 in het laatste kwart liepen de Wizards weer weg.

Atlanta scoorde in de laatste vijf minuten van de wedstrijd slechts twee punten, waardoor het na zes duels in de play-offs van de Eastern Conference 4-2 werd in het voordeel van de Wizards.

Celtics

Washington neemt het in de volgende ronde op tegen Boston Celtics. Die ploeg rekende af met Chicago Bulls: 83-105. Avery Bradley was met 23 punten de topschutter aan de kant van de Celtics. Daardoor kwam de recordkampioen in de tweestrijd op 4-2.

Tussen Los Angeles Clippers en Utah Jazz is een beslissingswedstrijd nodig. LA versloeg Utah met 93-98, waardoor beide ploegen na zes wedstrijden nu drie overwinningen hebben (3-3).

Point guard Chris Paul was opnieuw de grote man aan de kant van de Clippers. Hij scoorde 29 punten en gaf acht assists. Ook DeAndre Jordan was met achttien rebounds en dertien punten belangrijk voor de ploeg van coach Doc Rivers.

Volgende ronde

Western Conference

Golden State Warriors-Utah Jazz/Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs-Houston Rockets

Eastern Conference

Boston Celtics-Washington Wizards

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors