Klitschko voelt zich na vijandige ontvangst al winnaar tegen Joshua

De 41-jarige Oekraïner werd vrijdag door duizenden Britse fans uitgefloten en uitgejouwd. Het deed hem niets.

"Ik voel me nu al de winnaar. Natuurlijk, de meeste toeschouwers zullen achter Anthony staan. Maar dit wordt mijn wedstrijd, mijn triomf, in mijn ring, op mijn avond", zei Klitschko.

Joshua en Klitschko strijden zaterdagavond op een uitverkocht Wembley om de wereldtitel in het zwaargewicht. De 27-jarige Brit wordt gezien als de grote favoriet.

Joshua bleek vrijdag op de weegschaal ruim vier kilo zwaarder dan Klitschko: 113,4 tegenover 109,0 kilogram. De boksers verdienen naar verluidt ieder meer dan 20 miljoen euro met het topduel, waarbij de IBF-wereldtitel van Joshua en de vacante WBA-kampioensgordel op het spel staan.

Record

Circa 90.000 toeschouwers zullen het titelgevecht in de openlucht bijwonen. Dat is een naoorlogs record voor een bokswedstrijd in Groot-Brittannië.

Klitschko, de olympisch kampioen van 1996 in Atlanta in het superzwaargewicht, was elf jaar lang de ongeslagen wereldkampioen in het zwaargewicht, totdat Fury hem in november van 2015 versloeg.

De Brit gaf zijn wereldtitels in oktober van vorig jaar terug nadat hij een nieuw gevecht met Klitschko tot twee keer toe afzegde en toegaf dat hij in een depressie zat.

Joshua is de olympisch kampioen van 2012. Hij heeft tot nu toe al zijn achttien professionele gevechten gewonnen op knock-out.