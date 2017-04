Van Gerwen: 'Ik leek wel op een gek die niet kan gooien'

De wereldkampioen wist na een matige partij tegen Dave Chisnall nog net een punt uit het vuur te slepen (6-6), waarna hij Adrian Lewis geen enkele leg gunde: 7-0.

"Ik wilde in die tweede partij iets rechtzetten en ik ben blij dat ik daarin ook slaagde", aldus Van Gerwen na afloop tegenover RTL7. Het was de eerste keer dat er een 7-0 score, ook wel een 'whitewash' genoemd, op het scorebord stond tijdens dit Premier League-seizoen.

"Het is lekker dat ik zoiets ook in mijn tweede partij van de avond kan. Ik ben er echt heel blij mee, 7-0 is natuurlijk een dik pak slaag voor Lewis."

Frustraties

Na zijn eerste partij in Birmingham zat Van Gerwen vol frustraties over zijn eigen spel. Door veel gemiste dubbels kwam hij uiteindelijk op een 6-3 achterstand tegen Chisnall, waarna hij alsnog een nederlaag wist te voorkomen.

"Ik mag mezelf voor m'n kop slaan. Ik mis gewoon in drie legs twee pijlen op een dubbel. Dat mag niet gebeuren", zei de 28-jarige Brabander.

"Op een gegeven moment dacht ik echt: wat ben ik hier aan het doen? Ik leek toen wel een gek die niet kan gooien. Ik probeerde mijn stinkende best te doen. Als ik dat dan niet kan laten zien dan ben je gefrustreerd."

Koppositie

Van Gerwen was blij dat Chisnall aan het einde van de partij ook begon te missen. "Ik verdiende toch wel minimaal een gelijkspel. Op het einde had hij de kans om het uit te gooien, dat deed hij gelukkig niet en pakte ik alsnog een punt."

Bij twee overwinningen was Van Gerwen zeker geweest van de eerste plaats in de Premier League en 25.000 pond. "Ik heb nu in principe nog één puntje nodig om zeker te zijn van die toppositie volgende week, maar ik ga volgende week gewoon voor de winst."

"Ik doe het niet voor die 25.000 pond. Het gaat gewoon om de winst. Uiteindelijk is het belangrijkste dat ik straks in de playoffs sta. Daar moet ik knallen uiteindelijk."

Van Gerwen verzekerde zich eerder al van deelname aan de play-offs. Er staan nog twee reguliere speelronden op het programma in de Premier League, waarna de play-offs volgen in de O2 Arena in Londen op 18 mei.