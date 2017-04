Van Barneveld weer onderuit in Premier League Darts, Van Gerwen herstelt zich

Het begin van de wedstrijd tussen Van Barneveld en Anderson was duidelijk voor de Schot. Anderson nam in de Barclaycard Arena mede door een break in de tweede leg een royale 4-1 voorsprong. Van Barneveld kwam vervolgens knap terug tot 4-4.

Cruciaal was de negende leg, waarin de Nederlander kansen liet liggen om zijn tegenstander opnieuw te breken. Vanaf dat moment liep Anderson weg en toonde hij zich te sterk voor de Premier League-winnaar van 2014.

Door de nederlaag zijn de kansen voor Van Barneveld op een plaats bij de laatste vier geslonken. Hij bezet nu de vijfde plek met 14 punten uit 14 wedstrijden. Anderson, die nu op 16 punten staat, verstootte Phil Taylor van de derde plek.

Van Gerwen

Van Gerwen, die donderdag twee keer in actie moest komen, wist tijdens zijn eerste wedstrijd van de avond op het nippertje een verrassende nederlaag af te wenden. De Nederlander keek tegen Dave Chisnall tegen een 6-3 achterstand aan, maar kwam alsnog terug tot 6-6.

In de tweede partij van de avond tegen Adrian Lewis greep Van Gerwen zijn kans om het goed te maken. De zichtbaar getergde wereldkampioen liet met een gemiddelde van 110,75 punten geen spaan heel van zijn tegenstander.

Voor het eerst dit seizoen stond er in de Premier League een 7-0 score op het bord, een zogeheten 'white-wash'.

Van Gerwen gaat na 13 speelronden aan de leiding met 22 punten. Hij verzekerde zich al vroegtijdig van een plaats in de play-offs. Ook nummer twee Peter Wright is nu zeker. De Schot was donderdag te sterk voor Phil Taylor.