Van Gerwen verwacht twee zeges in dertiende Premier League-speelronde

Eerst is Dave Chisnall, de huidige nummer zeven in de stand, de tegenstander. Later op de avond neemt Van Gerwen het op tegen nummer zes Adrian Lewis.

"Vier punten halen is mijn doel, al weet je nooit wat er gaat gebeuren. Adrian speelt momenteel heel goed en Dave vorige week ook, maar ik wil bovenaan blijven", zegt de 28-jarige Van Gerwen op de site van profbond PDC.

De regerend wereldkampioen haalt een hoog niveau en staat na twaalf speelrondes bovenaan met negentien punten, op de voet gevolgd door de Schot Peter Wright (zeventien punten). Zijn koppositie zorgt voor het nodige zelfvertrouwen bij de Nederlander.

"Bovenaan staan is mijn doel en daar sta ik nu. Ik moet nu gefocust blijven, want ik wil geen fouten maken. Het lijkt erop dat dat ook niet gaat gebeuren, want ik speel heel goed", aldus Van Gerwen.

De nummer één van de wereld moest eerder dit jaar de vijfde speelronde in Exeter missen door een rugblessure. Door het 'scheve' programma dat daardoor ontstond speelt hij donderdag in Brimingham twee partijen.

Gemotiveerd

Van Gerwen merkt dat hij momenteel met kop en schouders boven de rest uitsteekt. "Ik gooi steeds gemiddeld boven de honderd en heb mijn niveau verhoogd tot een niveau waar niemand bij in de buurt komt."

"Dat zorgt ervoor dat ik gemotiveerd blijf. Ik voel me goed en wil in de komende twee partijen weer het verschil maken."

Raymond van Barneveld komt donderdagavond ook in actie in Birmingham. Hij neemt het op tegen Gary Anderson. Jelle Klaasen is al geëlimineerd in de Champions League.