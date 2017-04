Sharapova luistert rentree na dopingschorsing op met zege in Stuttgart

Sharapova kwam voor het eerst weer in actie na een dopingschorsing van vijftien maanden. De voormalige nummer een van de wereld, die nu geen ranking heeft, kreeg een wildcard van de organisatie.

De internationale tennisfederatie ITF bestrafte Sharapova in juni vorig jaar wegens een positieve test op het verboden middel meldonium tijdens de Australian Open. Haar schorsing liep vannacht af, waardoor ze net op tijd speelgerechtigd was voor het toernooi in Stuttgart.

Sharapova had een uur en 43 minuten nodig om Vinci, de nummer 36 van de wereld en US Open-winnaar van 2015, te verslaan. De vijfvoudig Grand Slam-winnares brak haar Italiaanse opponente in de eerste set op 5-5, waardoor ze die nipt naar zich toe trok.

In de tweede set bezorgde Sharapova zichzelf een comfortabele voorsprong met een break, waarna ze de wedstrijd overtuigend besliste met een love game op de service van Vinci: 6-3. Ze sloeg in totaal elf aces en 39 winners.

Speciaal

Sharapova was emotioneel na haar officiële rentree op de tennisbaan. "Dit is het beste gevoel dat er bestaat in de wereld. Het moment dat ik hier de baan op liep, was heel speciaal. Daar heb ik heel lang op gewacht."

In de volgende ronde neemt Sharapova het op tegen haar landgenote Ekaterina Makarova. "Het maakt me niet uit tegen wie ik speel, zolang ik maar weer wedstrijden kan spelen. Ik heb een lange tijd geen bal aangeraakt, dus het is vooral belangrijk dat ik er weer goed in kom."

Op 15 mei wordt bekend of Sharapova ook een wildcard ontvangt voor Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat ze twee keer won (2012 en 2014). Ze doet sowieso mee aan de toernooien in Madrid en Rome.