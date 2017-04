Serena Williams neemt stelling tegen 'racistische' Fed Cup-captain Nastase

De 35-jarige Williams, die door haar zwangerschap dit jaar niet meer in actie komt, publiceerde een openhartige verklaring op Instagram naar aanleiding van de uitspraak van Nastase.

De Roemeen maakte een dubieuze opmerking over de huidskleur van het nog ongeboren kind van de 23-voudig Grand Slam-winnares. "Laten we maar zien welke kleur de baby heeft", zei hij. "Chocolade met melk?"

Williams, de huidige nummer één van de wereld, noemt de uitspraken van de Roemeense oud-Grand Slam-winnaar over haar ongeboren kind "racistisch".

Teleurstellend

"Het is teleurstellend dat we in een samenleving wonen waar mensen als Nastase dit soort racistische opmerkingen kunnen maken over mij en mijn ongeboren kind en seksistische zaken kunnen zeggen tegen vrouwen", schrijft Williams.

De Amerikaanse bood tevens haar volledige steun en medewerking aan het onderzoek van de internationale tennisfederatie ITF naar het verbale wangedrag van de 70-jarige Roemeen aan.

Nastase, die zaterdag in de Fed Cup-ontmoeting met Groot-Brittannië wegens wangedrag werd weggestuurd, is naar aanleiding zijn uitspraken over Williams voor onbepaalde tijd geschorst. Het onderzoek van de ITF loopt nog.