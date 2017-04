Klitschko trots dat hij en Joshua normaal doen in aanloop naar gevecht

"De manier waarop ons gevecht wordt gepromoot, is een geweldige boodschap voor het boksen", zegt Klitschko tegen The Guardian. "Als je het vergelijkt met veel andere grote gevechten, dan is het nog nooit op deze manier gedaan."

De 41-jarige Oekraïner en de veertien jaar jongere Brit Joshua zullen zaterdagavond in Londen in een uitverkocht Wembley vechten voor de wereldtitel in het zwaargewicht. Met 90.000 toeschouwers zal het een van de best bezochte bokspartijen ooit worden in Groot-Brittannië.

"Ik heb gehoord dat we het stadion wel drie keer vol hadden kunnen krijgen", aldus Klitschko. "En daar hebben we hebben eigenlijk niet heel veel voor hoeven doen."

"We hebben geen scheldwoorden gebruikt, we hebben niet met tafels of glazen gegooid en er waren geen gekke T-shirts. Onze houding en respect voor elkaar zal doorgegeven worden naar alle jongemannen die nu trainen in sportscholen."

Fury

Klitschko doelt onder meer op het gedrag van twee van zijn vorige tegenstanders Tyson Fury en David Haye, die de laatste jaren in berucht werden door hun gedrag in aanloop naar gevechten.

Zo verscheen Fury anderhalf jaar geleden verkleed als Batman op de persconferentie om zijn gevecht met Klitschko te promoten. Daarna deed hij in een interview controversiële uitspraken over vrouwen, homo's en Joden, waarna Klitschko de Brit "een imbeciel" noemde.

Haye droeg in 2009 in aanloop naar een gevecht met Vitaly Klitschko een T-shirt waarop hij de afgehakte hoofden van de beide Klitschko-broers in zijn handen hield. Een andere Brit, Dereck Chisora, gooide vorig jaar december bij een persmoment een tafel naar zijn tegenstander Dillian Whyte.

Klitschko en Joshua hebben de afgelopen maanden amper naar elkaar uitgehaald. "We leven in een gekke wereld, dus in zo'n gewelddadige sport als boksen moet er respect zijn. Onderling respect", aldus de Oekraïner. "Joshua en ik hebben laten zien dat dat er is tussen ons tweeën en daar ben ik trots op."

Olympisch kampioen

Klitschko, de olympisch kampioen van 1996 in Atlanta in het superzwaargewicht, en Joshua vechten zaterdag om de kampioensgordels van de bonden IBF, WBA en IBO.

Klitschko was elf jaar lang de ongeslagen wereldkampioen in het zwaargewicht, totdat Fury hem in november van 2015 versloeg. De Brit gaf zijn wereldtitels in oktober van vorig jaar terug nadat hij een nieuw gevecht met Klitschko tot twee keer toe afzegde en toegaf dat hij in een depressie zat.

Joshua is de olympisch kampioen van 2012. Hij heeft tot nu toe al zijn achttien professionele gevechten gewonnen op knock-out.