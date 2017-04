Na Schippers legt FBK Games ook Martina en Hassan vast

De 32-jarige Martina zal op zondag 11 juni de 200 meter lopen in het Fanny Blankers-Koen Stadion.

De Nederlands recordhouder (19,81) eindigde afgelopen zomer op deze afstand als vijfde in de olympische finale in Rio de Janeiro. Hij heeft met een tijd van 20,23 uit 2013 al het stadionrecord op zijn naam staan in Hengelo.

Hassan (24) start bij de FBK Games op de 1500 meter. De geboren Ethiopische eindigde in Rio na een lastige voorbereiding als vijfde op haar favoriete afstand. Ze traint sinds dit jaar in Amerika onder coach Alberto Salazar.

"Sifan durft zelf nog niet hardop een verwachting uit te spreken", zegt Hassans manager Sander Ogink maandag. "Het trainen gaat wel heel goed. Ze zijn hard aan het werk geweest om haar kracht en techniek verder te ontwikkelen. Qua loophouding is ze een flinke slag aan het slaan"

"Haar coach Alberto geeft aan dat ze erg sterk is geworden. Natuurlijk moeten we de eerste wedstrijden afwachten om te kijken waar ze staat. Op dit moment is ze gezond en draaien de trainingen erg goed."

Schippers

Twee weken geleden werd al bekend dat Schippers bij de FBK Games zal starten op de 100 meter.

De wereldkampioene op de 200 meter dook in 2015 in het Fanny Blankers-Koen Stadion als eerste Nederlandse onder de elf seconden op de 100 meter: 10,94.