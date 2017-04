Hendriks ook in nieuwe opzet technisch directeur NOC*NSF

"Ik kijk ernaar uit om leiding te mogen geven aan het toegewijde en deskundige team medewerkers van NOC*NSF topsport", zegt Hendriks, die verantwoordelijk wordt voor de beleidsontwikkeling in de topsport en de prestatieontwikkeling van de topsporters, maandag in een persbericht van NOC*NSF.

"Samen met de technisch directeuren en bondscoaches van de sportbonden gaan we de volgende stap zetten op weg naar de top tien in de wereld."

Volgens Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is Hendriks de juiste man op de juiste plaats. "Maurits is bij uitstek in staat om samen met ons eigen begeleidingsteam en dat van de sportbonden te zorgen voor optimale mogelijkheden voor onze topsporters om zich verder te ontwikkelen."

Advies

Hendriks is al sinds december 2008 technisch directeur bij NOC*NSF, als opvolger van Charles van Commenée.

De oud-hockeycoach was bij de Olympische Spelen van Londen (2012), Sochi (2014) en Rio de Janeiro (2016) ook chef de mission, maar NOC*NSF besloot vorige maand op advies van het bureau AT Kearney en de ondernemingsraad dat deze dubbelfunctie komt te vervallen.

Het was toen al bekend dat Jeroen Bijl volgend jaar bij de Winterspelen in Pyeongchang de chef de mission zal zijn van de Nederlandse ploeg. De Volkskrant meldde in maart dat manager topsport Bijl ook een kandidaat was voor de functie van technisch directeur.

Van Gelder

Hendriks kreeg afgelopen zomer bij de Spelen in Rio als chef de mission veel kritiek kreeg vanwege zijn rol in de affaire rond de naar huis gestuurde Yuri van Gelder en vanwege de zogenoemde 'losersvlucht'.

Later dit jaar zal NOC*NSF bekendmaken wie bij de Zomerspelen van 2020 in Tokio de chef de mission zal zijn.