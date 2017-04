Herlings blij dat hij in Valkenswaard glimp van 'oude Herlings' laat zien

De 22-jarige Brabander begint na zijn overstap vanuit de MX2 steeds beter zijn draai te vinden in de hoogste klasse van de motorcross. Herlings had het idee dat hij een glimp van de 'oude Herlings' liet zien in zijn thuis-GP. "Het gaat wel weer die richting op", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Maar ik ben nog niet zo dominant als het was."

"Ik denk dat het wel komt. Alles heeft met vertrouwen en resultaten te maken. Een paar van zo’n wedstrijden en dan komt dat wel terug."

Het grootste probleem is nu nog de trage start van de KTM-coureur, die qua snelheid met de top mee kan. "We moeten vinden wat daar elke keer fout gaat. Als we dat hebben, dan zijn we vertrokken."

Snelste

Herlings baalde dat hij niet kon winnen in Valkenswaard. "Ik voelde dat ik de snelste was. Maar ik heb het toch niet afgemaakt, twee keer vanwege een slechte start."

Herlings werd zowel in de eerste als de tweede manche derde, wat hem een tweede plek in het dagklassement opleverde achter de Franse winnaar Gautier Paulin. In de WK-stand staat Herlings achtste na zes Grands Prix.

In de MX2 was Herlings zeven jaar ongeslagen in Valkenswaard. "Na zeven jaar had ik graag de winning streak blijven volhouden, maar het is niet anders."