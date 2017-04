Herlings verovert in Valkenswaard eerste podiumplek in MXGP

Herlings eindigde in de eerste manche als derde en herhaalde die prestatie in de tweede manche, goed voor een tweede plek in het dagklassement.

De Brabander had in zes jaar in de MX2 nog nooit een manche verloren in Valkenswaard. De crosser uit het fabrieksteam van KTM was vorige week in de GP van Trentino dicht bij het podium met de vierde plek in de tweede manche.

De Fransman Gautier Paulin greep naar de zege in Valkenswaard. De Belg Jeremy van Horebeek werd derde. Nederlander Glenn Coldenhoff eindigde met de achtste en tiende plek als negende.

De Sloveen Tim Gajser gaat na zes Grands Prix aan de leiding in de WK-stand. Hij werd vierde en vijfde in Valkenswaard. Herlings staat op de achtste plek in het klassement.