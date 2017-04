Zilver voor judoka Steenhuis bij EK, brons voor Meyer

Steenhuis (24) had de finale in Warschau bereikt met een zege op de Britse Natalie Powell. Eerder in de kwartfinale was ze via een houdgreep te sterk voor de Hongaarse Evelin Salanki.

In de finale kwam Steenhuis nog wel op voorsprong, maar was Tcheumeo haar met een ippon alsnog de baas. Ook vorig jaar was Steenhuis in de finale de mindere van de ervaren Française.

Tcheumeo won vorig jaar zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en brons op de Spelen van Londen in 2012. Ze veroverde de wereldtitel in 2011 en werd al tweemaal Europees kampioene.

In diezelfde klasse verloor Karen Stevenson (23) de strijd om brons. Ze verloor in de kwartfinales van Tcheumeo, maar knokte zich via de herkansingen naar de strijd om de gedeelde derde plaats. Daarin werd ze door de Britse Powell op haar rug gelegd.

Meyer

De 25-jarige Meyer (klasse boven 100 kg) was na verlies in de halve finales tegen de Georgiër Guram Tushishvili veroordeeld tot de strijd om brons.

Hij kreeg lang geen vat op de Bosniër Harun Sadikovic, maar wist zijn tegenstander met nog een minuut te gaan op de rug te leggen.

Korrel (-100 kg) ging eveneens op voor een medaille, maar hij ging ten onder in de strijd om brons. De Rus Kirill Denisov was hem de baas. De oud-Europees kampioen en tweevoudig winnaar van zowel zilver als brons op een WK zegevierde op ippon.

In de halve eindstrijd was Korrel ten onder gegaan tegen de Fransman Cyrille Maret.

Savelkouls

Tessie Savelkouls is in de klasse boven de 78 kilogram als zevende geëindigd. Ze versloeg eerst Emese Karpati uit Hongarije met een armklem, maar verloor vervolgens van Svitlana Iaromka uit Oekraïne. In de herkansingen ging ze vervolgens ook ten onder.

Noël van 't End (-90 kg) verliet het toernooi eveneens zonder medaille. Hij was klaar na zijn verlies in de derde ronde.

Sanne van Dijke pakte vrijdag de Europese titel in de klasse tot 70 kilogram. Dat betekende de eerste Nederlandse medaille op dit toernooi.