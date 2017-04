Judoka's Steenhuis, Meyer en Korrel naar halve finales bij EK

Steenhuis versloeg zaterdag in de kwartfinale van de klasse tot 78 kilo via een houdgreep de Hongaarse Evelin Salanki.

Korrel (-100 kg) plaatste zich voor de halve finales door in de kwartfinales via een golden score de Rus Kazbek Zankishiev te kloppen. Hij was eerder met ippon de Roemeen Daniel Matei de baas en klopte daarna de Hongaar Miklos Cirjenics.

Meyer (klasse boven 100 kg) bereikte zaterdag als derde Nederlandse judoka de halve finales. Hij was in de openingsronde met waza-ari te sterk voor Stephan Hegyi uit Oostenrijk, waarna hij via een golden score Stanislav Bondarenko uit Oekraïne de baas was.

Herkansingen

Karen Stevenson en Tessie Savelkouls kunnen via de herkansingen nog maximaal brons winnen. Stevenson komt uit in dezelfde gewichtsklasse als Steenhuis, maar kon het voorbeeld van haar landgenote in de kwartfinales niet volgen.

Savelkouls ging in de klasse boven de 78 kilogram ook in die ronde onderuit. Ze versloeg eerst Emese Karpati uit Hongarije met een armklem, maar verloor vervolgens van Svitlana Iaromka uit Oekraïne.

Voor Noël van 't End (-90 kg) zit het toernooi er op. Hij sneuvelde in de derde ronde.