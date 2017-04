Judoka Steenhuis bereikt halve finales bij EK

De Nederlandse versloeg zaterdag in de kwartfinale, via een houdgreep, de Hongaarse Evelin Salanki. In die gewichtsklasse komt ook Karen Stevenson uit. Zij won eerder al in de eerste ronde.

Tessie Savelkouls bereikte in de klasse boven de 78 kilogram de kwartfinales. De judoka versloeg Emese Karpati uit Hongarije met een armklem.

Noël van 't End en Michael Korrel wonnen eerder op zaterdag hun openingspartijen. Korrel won in de klasse tot 100 kilogram met ippon van de Roemeen Daniel Matei. Van 't End was (in de klasse tot 90 kilogram) met waza-ari te sterk voor Samuli Viitanen uit Finland.

Ook Roy Meyer (klasse boven 100 kg) komt zaterdag in actie.