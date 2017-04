Luiten 33e na drukke dag op Shenzhen International

Luiten ging eerst rond in 71 slagen, net zoveel als tijdens zijn eerste ronde. Dat was genoeg om de cut te halen. Voor de derde omgang had hij een slag minder nodig.

Vrijdag kwam de Bleiswijker tijdens de tweede ronde vanwege de slechte weersomstandigheden niet verder dan zes holes.

Met een totaal van 212 slagen staat Luiten vier onder par. Hij heeft daarmee elf slagen achterstand op Bernd Wiesberger, die na drie rondes aan de leiding gaat. De Oostenrijker heeft drie slagen voorsprong op Dylan Frittelli uit Zuid-Afrika.

Frustrerend

Luiten spreekt op zijn eigen website van een frustrerende dag. "Heel goed spelen maar niet weten te scoren. Dertig holes gespeeld en twaalf birdies gemaakt. Maar als je uiteindelijk mijn score ziet, geeft die ook aan dat ik te veel heb weggegeven en fout heb gedaan. Al met al erg balen dat ik niet de aansluiting naar de top tien heb gepakt, want dat zat er vandaag zeker in."

De 31-jarige Luiten heeft dit jaar nog geen aansprekend resultaat geboekt op de Europese Tour. De dertiende plek van vorige week in de Trophee Hassan II in het Marokkaanse Rabat is tot nog toe zijn beste eindklassering van 2017.

Vorig jaar eindigde de huidige nummer zeventig op de wereldranglijst als tweede in het Shenzhen International. De winst ging toen naar de Zuid-Koreaan Soo-Min Lee.