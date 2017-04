Martina gelooft in finaleplaats met Nederland op WK estafette

Martina is de voortrekker van de Nederlandse sprinters op de 4x100 meter. "We willen de finale halen. Dan zijn we automatisch geplaatst voor de echte WK deze zomer in Londen", laat de sprinter weten op zijn website.

Het mannenteam wist bij de vorige twee edities van het nog jonge mondiale evenement geen finaleplaats af te dwingen, maar de 32-jarige Martina ziet het voor dit jaar positief in.

"Er kan iets moois gebeuren op de Bahama's. Op de estafette is alles mogelijk en we zullen ons goed moeten focussen op de race, maar ik heb er een goed gevoel over", aldus Martina.

De sprinter vormt op de Bahama's met Solomon Bockarie, Hensley Paulina, Joren Tromp, Giovanni Codrington en Dimitri Juliet het estafetteteam.

Vrouwen

De Atletiekunie heeft voor het eerst ook een vrouwenteam afgevaardigd naar de World Relays. Dafne Schippers is de kopvrouw van de ploeg, met verder Naomi Sedney, Jamile Samuel, Madiea Ghafoor en Marije van Hunenstijn.

Ook de vrouwen mikken op een finaleplek op de 4x100 meter en daarmee een ticket voor de WK in Londen.

Het wordt de derde editie van de WK estafette. 42 landen hebben zich aangemeld voor het evenement dat op 22 en 23 april gehouden wordt. Niet eerder deden zoveel landen mee.

Het programma van de WK kent vier estafettedisciplines: 4x100 meter, 4x200 meter, 4x400 meter en 4x800 meter voor zowel mannen als vrouwen. Een mixed 4x400 event zal de tweede dag van de World Relays afsluiten.