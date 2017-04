Bijrol Thorsdottir, Schmidt en Deurloo in meerkampfinale EK turnen

De 18-jarige Thorsdottir vergooide haar kansen op een hoge eindklassering door dure fouten op de toestellen brug en balk.

Meer dan de twaalfde plaats zat er niet in voor Thorsdottir, die vorig jaar nog als negende eindigde op de Olympische Spelen van Rio. Het toernooi is nog niet voorbij voor de Rotterdamse, want ze komt later in actie in de finale op de balk en op de vloer.

Tisha Volleman, van wie veel minder werd verwacht, eindigde zelfs boven Thorsdottir. De 17-jarige Brabantse eindigde als elfde, met een iets hogere score dan haar landgenote.

De Europese titel ging voor het eerst in de geschiedenis naar een Britse. Elissa Downie pakte de gouden medaille.

Mannen

Schmidt kwam bij de mannen na zes toestellen uit op een score van 80,998. Daarmee werd hij elfde. Deurloo sloot de rondgang af met een score van 79,998: veertiende.

De Europese titel ging naar de Oekraïner Oleg Vernjajev, die op het afsluitende toestel rek de benodigde score (14,000) haalde voor het goud. Vernjajev, de nummer twee op de Olympische Spelen, had een totaalscore van 85,866.

Het zilver werd om de nek van de Rus Artur Dalalojan (85,498) gehangen. Brons was er voor de Britse debutant James Hall: 84,664.

Deurloo en Schmidt kenden een goede start met respectievelijk 13,900 op voltige en 13,566 op ringen, niet de toestellen waarvan beiden het moeten hebben. Schmidt bleef de regelmatigste van het tweetal, waar Deurloo op het afsluitende vloer (11,566) een goede klassering uit handen gaf.

Op rek liet hij even daarvoor nog wel een knappe oefening zien met vijf vluchtelementen, vier met een dubbele salto. Het werd beloond met een ietwat tegenvallende 13,566. Zondag staat Deurloo op hetzelfde toestel in de finale.