James leidt Cavaliers naar historische comeback in NBA-playoffs

Het duel in Indianapolis eindigde in 119-114 in het voordeel van de regerend NBA-kampioen.

Lange tijd leek het duel in een overwinning te gaan eindigen voor de Pacers, die halverwege de wedstrijd zelfs met 25 punten voor stonden. De maximale voorsprong van de ploeg uit Indiana was zelfs nog een punt meer.

Onder aanvoering van forward LeBron James vochten de Cavaliers zich terug in de wedstrijd en werd de achterstand alsnog weggewerkt.

Nooit eerder slaagde een ploeg in de NBA erin om na een achterstand van 25 punten halverwege alsnog te winnen.





Triple-double

James was de belangrijkste man op het veld bij de Cavaliers met 41 punten, 13 rebounds en 12 assists. Hij noteerde daarmee zijn zeventiende 'triple-double' in de playoffs uit zijn loopbaan. Alleen NBA-legende Magic Johnson heeft er meer (30).

Cleveland Cavaliers won ook de eerste twee ontmoetingen met de Pacers en heeft nog één overwinning nodig om de tweede ronde te bereiken.

Milwaukee Bucks versloeg Toronto Raports met 104-77 en leidt daardoor met 2-1 na drie duels.

Memphis Grizzlies rekende in eigen huis met 105-94 af met San Antonio Spurs. De ploeg uit Texas won de eerste twee duels, waardoor de stand daar 2-1 is in het voordeel van San Antonio.