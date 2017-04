Debutante Bergstra in tweede ronde EK judo uitgeschakeld

De debutante begon in de klasse tot 57 kilogram met een zege op de Poolse Julia Kowalczyk, maar ging in de partij erna op waza-ari onderuit tegen de Bulgaarse Ivelina Iljeva.

Bergstra (23) was erg zenuwachtig, vertelt ze op de website van de judobond. "Het is mijn eerste EK. Het is hartstikke logisch dat er zenuwen bij komen kijken."

"De hele aanloop had ik er heel veel zin in, maar aan het einde van de warming-up sloegen de zenuwen er volledig in. Op de mat uitte zich dat in machteloosheid. Ik judode te laf, te afwachtend. Mijn sterkste punt is scoren, maar daar kwam ik niet aan toe. Teleurstellend."

Bergstra was de enige Nederlandse die op de openingsdag in actie kwam. In totaal doen twaalf judoka's mee aan de Europese titelstrijd in de Poolse hoofdstad.

Vrijdag komen vijf Nederlanders in actie, onder wie de debutanten Sanne Vermeer, Sanne van Dijke en Natascha Ausma. Ook Sam van 't Westende en Frank de Wit zullen in Polen de tatami betreden.